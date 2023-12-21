В Анголе объявили о выходе страны из ОПЕК

Руководство Анголы приняло решение покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо сообщает местное новостное агентство ANGOP. Lenta.ru

Как уточнило агентство, решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу. ТАСС