В Анголе объявили о выходе страны из ОПЕК
Руководство Анголы приняло решение покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо сообщает местное новостное агентство ANGOP. Lenta.ru
Как уточнило агентство, решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу. ТАСС
В заявлении говорится, что это было обдуманное и взвешенное решение, и принято на заседании совета министров. NSN.FM
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