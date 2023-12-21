Один из членов ОПЕК решил выйти из организации

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил в четверг, что страна выходит из ОПЕК. Об этом сообщило информационное агентство Angop.

Как уточнило агентство, решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ОПЕК.

На последнем заседании ОПЕК+, которое прошло 30 ноября, одним из самых сложных вопросов стало определение квот на добычу нефти для Анголы. Еще на встрече в июне страны ОПЕК+ приняли решение о снижении квоты для Анголы до реального уровня добычи. Заявленная для Анголы квота на 2024 год составила 1,28 млн баррелей в сутки (б/с) и подлежала проверке к ноябрьской встрече на основе данных трех независимых источников - IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

Представитель Анголы в ОПЕК Эстебан Педро перед заседанием в ноябре заявлял, что страна будет бороться за увеличение своей добычи. Однако по итогам заседания ОПЕК+ квота Анголы на 2024 года была снижена с 1,28 млн б/с до 1,11 млн б/с. Педро тогда говорил агентству Bloomberg, что страна планирует добывать нефть в объеме выше установленной квоты - 1,18 млн б/с. Представители стран ОПЕК+ на эти заявления не реагировали.