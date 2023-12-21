Reuters: Ангола выходит из состава ОПЕК

Ангола собирается выйти из состава ОПЕК. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что Ангола входит в число двадцати крупнейших стран по добыче нефти. Ранее министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. На встрече планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти, но с этим согласились не все участники. Так, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться. Помимо этого, источники агентства в ОПЕК+ сообщили, что перенос встречи связан и с другими африканскими странами: в июне ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год. Шанс, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, считают аналитики инвестбанка Goldman Sachs.