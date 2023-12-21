Путин назвал ключом к преодолению бедности формирование экономики квалифицированных кадров

"Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности", - подчеркнул российский лидер.