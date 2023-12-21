Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 40% до 42,5%

Центральный Банк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 40% до 42,5%. Об этом сообщает турецкий регулятор. "Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 40% до 42,50%", - следует из сообщении. 23 ноября Центральный банк Турции в четверг неожиданно сильно повысил ключевую процентную ставку - на 500 базисных пунктов, до 40% годовых. Таким образом, учетная ставка достигла максимума за последние 20 лет. Как отмечается, большинство аналитиков, опрошенные изданием Reuters, прогнозировали повышение ставки лишь до 37%. Столь резкий ход ЦБ объяснили высоким уровнем внутреннего спроса в Турции на фоне инфляционного давления из-за геополитической ситуации. При этом власти надеются, что жесткие меры позволят взять рост цен под контроль. Это уже шестое подряд увеличение ставки с июня 2023 года в рамках борьбы ЦБ с инфляцией. Тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В итоге за полгода процентная ставка выросла более чем в 4,5 раза.