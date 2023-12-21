Центробанк Турции повысил учетную ставку до 42,5%

Центробанк Турции в очередной раз повысил учётную ставку с 40% до 42,5%, сообщила пресс-служба регулятора.

В начале сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что валовой национальный доход на душу населения в Турции к концу 2026 года вырастет до $14 855, по этому показателю она войдёт в список стран с высоким уровнем доходов.