Эксперт предположил, почему российская нефть застряла по пути в Индию

«С потолком цены это вряд ли связано, потому что «Совкомфлот» сам по себе под санкциями, чего ему бояться в этом плане? Покупатель никак не задействован в потолке цены: если нефть до тебя дошла, то ты ее можешь купить по любой цене, тебе ничего за это не будет, вторичные санкции за это не предусмотрены. Говорить о том, что что-то новое придумали G7 или американцы, и покупатель не принимает эту нефть, потому что боится вторичных санкций, неправильно. Американцы, наоборот, в разъяснениях к потолку цены отдельно говорили, что ни в коем случае покупателю бояться не надо, никаких вторичных санкций на него накладываться не будет, потому что если Россия не будет находить рынки сбыта для своей нефти, тогда мы сократим экспорт, начнется дефицит, цены поднимутся. С этим США уже сталкивались в 2022 году, когда рынок начал перестраиваться весной, и цены тогда из-за того, что Россия сократила экспорт, доходили до 120 долларов за баррель, они до сих пор с инфляцией борются. Поэтому они ни в коем случае не препятствуют покупке российской нефти, и потолок цены — это про перевозку и страхование для перевозки. Я думаю, что история, скорее, в торге между покупателем и продавцом. Может быть, Индия просит дополнительную скидку, а российские компании не хотят ее предоставлять, либо ожидают роста цены. Можно и подождать в море, ведь цена-то теперь растет, если будет развиваться история с Баб-эль-Мандебским проливом, с хуситами, если еще больше компаний начнут отправлять свою нефть вокруг Африки, цена будет выше, если и дальше будет расти, то есть смысл подождать несколько суток и продать уже каждый баррель дороже, в этом может быть отгадка, почему танкеры стоят и ждут. Это не уникальный случай, часто бывает, когда танкеры в какой-то момент даже могут быть использованы для хранения нефти. Здесь разгадку надо искать в коммерческой составляющей этой истории, а не в политической»