РИА Новости: товарооборот России и Индии впервые превысил $50 млрд

Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года увеличился до рекордных $54,7 млрд, Россия стала четвёртым крупнейшим партнёром Индии.

Такие данные следуют из расчётов РИА Новости со ссылкой на индийскую таможню.

Отмечается, что за текущий год Индия в два раза нарастила объёмы импорта товаров из России — до $51,4 млрд.

Кроме того, власти увеличили поставки собственных товаров в Россию — до $3,3 млрд.

Таким образом, товарооборот двух стран достиг $54,7, что является рекордом.