Министр финансов России Антон Силуанов анонсировал симметричный ответ страны на возможное использование доходов от ее замороженных средств в Евросоюзе, передает ТАСС.

В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил о наличии в России большого объема активов, которые заморожены. Силуанов отметил, что они находятся на счетах «С».

«Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам — те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие», — подчеркнул он.

По словам министра, доходы от использования этих средств значительны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров.

Еврокомиссией на минувшей неделе были утверждены предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.