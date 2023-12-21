В США предложили искать более жесткую альтернативу потолку цен на нефть

Несколько конгрессменов США предложили президенту Джо Байдену ввести «всеобъемлющие» энергетические санкции против России вместо потолка цен на российскую нефть. Их предложение опубликовано на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей США.

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Новые санкции предложили ввести глава Комитета по финансовым услугам Патрик МакГенри, глава подкомитета по нацбезопасности и международным финансовым учреждениям Блейн Люткемейер, глава подкомитета по денежно-кредитной политике Энди Барр и глава подкомитета по цифровым активам и финансовым технологиям Френч Хилл.

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По их мнению, потолок цен на нефть был ошибочной схемой, так как он до сих пор позволяет России наращивать доходы.

С момента введения ценового потолка Россия продала ископаемое топливо на сумму более чем 250 миллиардов долларов, при этом только Китай импортировал нефть и нефтепродукты из РФ на сумму более чем 57 миллиардов. В результате Россия получила рекордный бюджет и планирует удвоить расходы на оборону в 2024 году.

«Ограничение цен на нефть помогло сделать это возможным», — подчеркнули конгрессмены.

Среди санкций, предлагаемых ими — прекращение лицензирования Минфином США сделок, связанных с энергетикой и подсанкционными российскими банками. Также конгрессмены призвали вводить санкции не только против финансовых учреждений РФ, но и против банков из третьих стран за проведение платежей за российскую нефть.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель. Мера начала действовать в декабре прошлого года.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

СМИ сообщали, что санкции привели к появлению «теневого флота» — стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявлял, что эти танкеры «работают за пределами долларовой системы и подрывают усилия Запада».