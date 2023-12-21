В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в письме организации главе Минздрава Михаилу Мурашко «Коммерсант».

Повысить акцизы предложили ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, завкафедрой пульмонологии ПМГМУ имени Сеченова Сергея Авдеева, этой болезнью в России страдает 10-12 миллионов человек (7-8 процентов взрослого населения). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.

ВСП предложил использовать «определенный процент» поступлений от акцизов на сигареты и другие табачные изделия на лечение больных, например, на бесплатное лекарственное обеспечение. В «среднесрочной перспективе» дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.

Источники на рынке табака отметили, что в России уже самые высокие ставки акцизов в ЕАЭС — поступления от них превышают 750 миллиардов рублей в год, и эти средства уже можно использовать на решение вопросов здравоохранения. В 2024 году акцизы на табак уже повысят на 8, а на вейпы — на 110 процентов, что ударит по потребителям и может подтолкнуть их к переходу на контрафактную продукцию.