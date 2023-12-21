Испания импортировала рекордный объем зерна из России

Испания импортировала в октябре из России более 110 тысяч тонн зерна, таким образом закупив рекордное за 11 лет количество сырья. Информация получена исходя из данных европейской статистики.

Крупные партии зерна Испания заказывала в январе, сентябре и октябре. В январе Испания приобрела 46 тысяч тонн, в сентябре было куплено уже 80 тысяч тонн, а в октябре - 110,2 тысячи. Самый крупный импорт зерна Испания делала в ноябре 2012 года, когда у России было куплено 118 тысяч тонн.

В октябре этого года Испания получила 55% от объемов всего поставленного в Евросоюз зерна. Еще 42 тысячи тонн получила Италия, 38 тысяч тонн - Греция, а также Латвия, импортировавшая 9 000 тонн. За девять месяцев 2023 года Евросоюз нарастил импорт зерна до 1,2 миллиона тонн, что равняется росту в 1,5 раза.