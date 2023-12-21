Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 11 декабря

Стоимость доллара на Московской бирже превысила 91 рубль впервые с 11 декабря. Об это свидетельствуют данные площадки.

В 07:00 по московскому времени американская валюта, прибавив в цене 0,25%, торговалась на бирже по 91,1875 рубля. Позже доллар потерял 0,10% и стоил 90,87 рубля. Между тем евро можно было приобрести по 99,66 рубля (+0,59%), юань – по 12,712 рубля (-0,24%).