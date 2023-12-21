Милей объявил чрезвычайное положение в экономике Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о введении чрезвычайного положения в экономике, здравоохранении и социальной сфере до конца 2025 года. Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике. Об этом пишет ТАСС.

В документе указывается, что необходимо объявить чрезвычайное положение в экономической, финансовой, фискальной, административной, пенсионной, тарифной и социальной сферах, а также в области здравоохранения до конца 2025 года. Милей объявил о введении чрезвычайного положения для обоснования принятия пакета реформ, направленных на либерализацию и дерегулирование экономики, без необходимости проведения их по отдельности через конгресс. В указе содержится более 360 статей, многие из которых отменяют действующие законы или вносят изменения в них. Указ вступает в силу с момента его публикации.

Однако правительство также должно будет представить его на рассмотрение конгресса. Указ может быть отменен только в случае, если обе палаты парламента признают его недействительным. В среду вечером Милей обратился к нации, объявив о подписании чрезвычайного указа.