Производство безглютеновой линейки сухих кондитерских смесей запустили в Подмосковье

«В настоящее время кондитерская отрасль в Московской области одна из активно развивающихся. Объем производства кондитерских изделий в Подмосковье составляет 477 тыс. тонн в год, это – 14% от их общего объема производства в России. Известно, что с полок торговых сетей ушло довольно много продукции зарубежных производителей, однако спрос потребителя удовлетворен и никакого ажиотажа не наблюдается. Импортозамещение является одним из приоритетных направлений развития, в том числе и для кондитерской отрасли, которая, выпуская широкий ассортимент традиционных изделий, все же регулярно выводит на рынок новые импортозамещающие виды», – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.