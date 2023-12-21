Конгрессмены США предложили отменить потолок цен на нефть из РФ

Группа конгрессменов США предложила вашингтонской администрации отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти из-за их неэффективности и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ. Письмо законодателей помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану опубликовано в среду на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Законодатели призвали администрацию "отказаться от потерпевшей крах схемы по ограничению цен на нефть и ввести всеобъемлющие санкции против России в энергетической сфере". Они полагают, что после попыток западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти РФ экспортировала энергоресурсов более чем на $250 млрд.

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Конгрессмены называют "пораженческими утверждениями" предостережения относительно того, что попытки ужесточить антироссийские санкции "могут привести лишь к росту доходов России". По их мнению, США должны ввести дополнительные рестрикции вместе с союзниками в Европе.

"Пришло время признать, что схема по введению потолка цен на нефть была ошибочной", - полагают конгрессмены.

Письмо подписал, в частности, председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина). В поддержку его рекомендаций Салливану выступили также несколько других законодателей, которые являются членами комитетов и подкомитетов, курирующих финансовые вопросы.

Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.