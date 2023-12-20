Санкции против России, введенные западными государствами, не будут отменены даже после завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Источник отметил, что теоретически отмена рестрикций возможна. Кроме того, пункт о снятии санкций может быть внесен в соглашение о прекращении огня, стать одним из условий подписания мирного соглашения. Вместе с тем, заметил он, европейским странам на практике будет сложно снять ограничительные меры с России.

По его словам, ключевая проблема заключается в излишнем количестве бюрократических процедур, необходимых при принятии любых значимых решений в рамках ЕС.

В частности, для того, чтобы отменить или смягчить санкционный режим, потребуется достичь единогласного согласия среди 27 стран Европейского союза. В случае, если хотя бы одно государство наложит вето, вопрос не будет решен, либо его отложат на неопределенное время.