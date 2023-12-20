Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) безвозвратно передал Украине еще 150 миллионов евро на восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства финансов страны.

Грантовые средства привлекаются в рамках совместной программы «Поддержка быстрого восстановления Украины». Полученные деньги пойдут на ремонт транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений в стране.

В начале следующего года украинские чиновники также надеются на получение очередного гранта ЕС, который направят на финансирование сельского хозяйства. «Второй транш объемом 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года», — указано в заявлении.