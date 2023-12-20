В Минфине США сочли успешным потолок цен на российскую нефть

По итогам января-ноября 2023 года доходы России от экспорта нефти сократились на 32 процента, и подобный результат следует считать успешным. Об этом США.

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Как уточнили в ведомстве, резкое снижение нефтяных доходов России произошло во многом благодаря действию западных санкций, запрещающих перевозить сырье из РФ морским путем по ценам выше предельного уровня в 60 долларов за баррель. Несмотря на ограничения в отношении российского сырья, на мировом рынке удалось избежать дефицита предложения, пояснили в Минфине.

Коалиции западных стран (государствам «Большой семерки» и Австралии) удалось сохранить стабильность на глобальном энергетическом рынке и не позволить России использовать дополнительные сырьевые доходы для финансирования продолжения боевых действий на Украине, добавили в ведомстве.

«За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен», — заключили в Минфине США.