«Выстрел мимо цели». Эксперт оценил санкции ЕС в отношении российских алмазов
Алмазная промышленность не является критически важной частью экономики России, поэтому санкции Запада в этой сфере не нанесут ей серьезного ущерба. Об этом, комментируя утверждение Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций, в разговоре с Рамблером заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В перечень ограничительных мер, помимо прочего, был включен пункт о запрете на импорт ювелирных алмазов из РФ.
Западная Европа исчерпала свои возможности по введению новых антироссийских санкций. Там не могут понять, что они принципиально не работают. Еще при введении второго или третьего пакета санкций стало понятно, что данный механизм является неработоспособным в отношении российской экономики. Кроме того, на Западе неверно оценивают состояние нашей экономики. Сперва там полагали, что Россия - страна-бензоколонка, что после удара по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) страны экономика РФ развалится, но оказалось, что все это не так. Да, ТЭК у нас действительно преобладает, однако, во-первых, соответствующие товары нужны всем по всему миру, поэтому их поставки легко переориентировать с одного рынка на другой, во-вторых, производство и топлива, и сырья для топливной промышленности является высокотехнологичным и высокопродуктивным производственным процессом.Михаил БеляевКандидат экономических наук
В ЕС также ошибочно полагают, что экспорт алмазов является критически важной частью экономики России, отметил эксперт.
"Объемы экспорта российских алмазов составляют всего-навсего около 4-5 млрд долларов в год. Это незначительная часть от объемов нашего общего экспорта, который колеблется на уровне около 500 млрд долларов в год. Конечно, эти 4-5 млрд долларов терять не хочется, но это совершенно не та сумма, которая способна подорвать нашу экономику", — сказал экономист.
Беляев подчеркнул, что в последнее время Россия поставляла на Запад незначительную долю экспортируемых алмазов.
"Раньше наши алмазы шли в Брюссель, где есть гранильные мощности, и в Лондон, где действует аукцион. Но сейчас такие поставки потеряли свою актуальность. Основным покупателем наших алмазов в настоящее время является Индия, являющаяся центром мировой огранки и полировки алмазов. Кроме того, Индия наравне с Китаем и рядом стран Ближнего Востока является крупным потребителем алмазов. Такая картина позволяет сделать вывод о том, что западноевропейские санкции в отношении российских алмазов - это выстрел мимо цели. Опираясь на искаженные знания о российской экономике, европейцы не в состоянии сопоставить, что действительно нам может нанести ущерб, а что нет. И хорошо, что это так. Повторю: алмазная промышленность не является столпом нашей экономики", — заключил специалист.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что санкции Европейского союза в отношении российских алмазов не принесут пользы самому объединению.