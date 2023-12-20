Западная Европа исчерпала свои возможности по введению новых антироссийских санкций. Там не могут понять, что они принципиально не работают. Еще при введении второго или третьего пакета санкций стало понятно, что данный механизм является неработоспособным в отношении российской экономики. Кроме того, на Западе неверно оценивают состояние нашей экономики. Сперва там полагали, что Россия - страна-бензоколонка, что после удара по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) страны экономика РФ развалится, но оказалось, что все это не так. Да, ТЭК у нас действительно преобладает, однако, во-первых, соответствующие товары нужны всем по всему миру, поэтому их поставки легко переориентировать с одного рынка на другой, во-вторых, производство и топлива, и сырья для топливной промышленности является высокотехнологичным и высокопродуктивным производственным процессом.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук