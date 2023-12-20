СМИ: Запад провалил попытку ослабить Россию санкциями на нефть

Год назад Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти, чтобы ослабить способность Москвы к получению доходов в условиях конфликта с Украиной, но эта мера оказалась не эффективной. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на мнения экспертов.

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Как сообщает Киевская школа экономики (КШЭ), которая отслеживает продажу российской нефти, в 2022 году РФ заработала на ней $218 млрд — рекордную сумму за год. При этом около половины экспорта шло в Европу.

В текущем году, по расчетам КШЭ, нефтяные доходы России составят $178 млрд, а в 2024 году могут достичь $200 млрд. То есть снижение незначительно, несмотря на потерю европейского рынка.

По словам эксперта Яна Стокбрюггера из Копенгагенского университета, России пришлось перенаправить поставки в Китай и Индию, где ценовая конкуренция ниже. Тем не менее, отмечает КШЭ, в октябре российская нефть Urals продавалась по $84 за баррель — лишь немного дешевле Brent.

В прошлом году страны Запада ввели потолок цены на российскую нефть в $60 за баррель. Однако Москва нашла способ обойти и это ограничение, скупив танкеры у западных компаний для перевозок в третьи страны. По данным КШЭ, Россия располагает не менее чем 187 «теневыми» танкерами в обход санкций.

Эксперт Брюссельского аналитического центра Брюгель Мария Демерцис считает, что изначально ценовой потолок на нефть обречен на провал. По ее словам, Западу сложно контролировать торговые сделки РФ со странами Ближнего Востока и Азии.