В ЦБ рассказали, что стало главным разочарованием года

России не удалось значительным образом продвинуться в вопросе создания регулирования цифровых прав и цифровых валют. И именно это стало главным разочарованием 2023 года. С таким утверждением выступил в ходе банковской юридической конференции АБР в пресс-центре «Россия сегодня» статс-секретарь, зампред Центробанка России Алексей Гузнов, передает агентство «Прайм».

По его словам, речь идет, в частности, о возможности их использования в трансграничных расчетах. Гузнов обратил внимание на то, что в стране также «тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме». На него возлагали большие надежды, добавил зампред регулятора.

Ранее в Банке России сообщили, что ЦБ одобряет использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов.

Также ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах Госдумы рассмотреть законопроект о майнинге. Он обратил внимание на то, что в стране активно занимаются куплей-продажей криптовалют сотни тысяч человек, «а иногда говорят: миллионы».