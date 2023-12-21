Ущерб береговой инфраструктуре Крыма от шторма оценили в 42 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Общая сумма ущерба, нанесенного штормом береговой инфраструктуре Республики Крым в конце ноября - начале декабря, оценили в сумму от 40 до 42 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Пострадали все без исключения набережные во всех муниципалитетах, то есть и в Ялте, и в Алуште, и в Керчи, Евпатории, Сакский район целиком, Черноморский район. Все, что было на берегу, смыло. Некоторые берегоукрепления разнесены. Предварительно, оценка ущерба около 40-42 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что заявки на компенсации по 10 тыс. рублей подали 436 тыс. жителей, около 7,5 тыс. человек уже получили выплаты. "Что касается выплат в 50 и 100 тыс. рублей - там всего чуть больше 550 человек подали заявления, это частичная или полная потеря имущества соответственно. Здесь я обещаю, что все, кто подал [заявки], до Нового года деньги получат", - уточнил Аксенов.