2023 год может стать первым, когда ЦБ не отозвал ни одной лицензии

"Это первый год, в течение которого - по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года - не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты", - сказал Гузнов.