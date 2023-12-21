NYT: США начали срочные переговоры об использовании российских активов для помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По их словам, США "начали срочные переговоры" на фоне того, что Сенат Конгресса США не может одобрить новый пакет помощи Киеву, а средства заканчиваются. Как отмечает издание, Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке использования замороженных российских средств.

Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, так как Вашингтон оказывает давление западных стран, чтобы представить стратегию к 24 февраля. Ранее газета Financial Times информировала, что Соединенные Штаты предлагают передать Украине замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Опасения по поводу передачи Киеву активов РФ, согласно данным издания, выразили Германия, Италия и Франция. Неназванный европейский чиновник, с которым поговорила газета, объяснил это тем, что США владеют лишь небольшой долей активов, а "ЕС может потерять значительно больше". Как пишет издание, европейские страны предлагают уделить внимание другому плану, предполагающему изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

Ранее Financial Times сообщала, что Еврокомиссия намерена собрать порядка €15 млрд на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева, но эти планы будут зависеть от уровня банковских ставок в странах ЕС.