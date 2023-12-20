Россию заподозрили в нарушении обязательств перед ОПЕК+

Экспорт нефтепродуктов из России за последние недели вырос до максимума с сентября. По данным Vortexa Ltd., в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили три миллиона баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Одновременно российские морские поставки нефти увеличились до 3,28 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, отмечает издание, у ОПЕК+ есть все основания заподозрить Россию в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти. Официально Москва объем добычи давно не публикует, однако о цифрах можно судить по экспорту и объемам переработки, которые растут одновременно со снижением нефтяных котировок.

Ранее Минфин сообщил, что в ноябре цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals по сравнению с октябрем снизилась более чем на 10 процентов, до 72,84 доллара за баррель. Позднее, в середине декабря, ведомство указало, что резкое падение цены продолжилось.