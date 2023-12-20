Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд о конфискации российских активов

Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. Как сообщил на своем сайте журнал Der Spiegel, соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.

В настоящий момент российские активы в ФРГ остаются замороженными.

В Генпрокуратуре подтвердили подачу запроса в суд о конфискации российских активов. В распространенном заявлении ведомства говорится, что Генпрокуратура намерена "изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле".

Генпрокуратура ФРГ не называет владельца средств и пишет о "российском финансовом институте". В свою очередь журнал Der Spiegel утверждает, что владельцем активов является Национальный расчетный депозитарий.

Как указывается в сообщении Генпрокуратуры, российское финансовое учреждение, о котором идет речь, было включено 3 июня 2022 года в санкционные списки ЕС.

"Результатом этого стал запрет на продажу всех активов компании в европейских финансово-кредитных учреждениях. Вскоре после включения в список неизвестные представители российского финансового учреждения попытались снять более €720 млн с его счета в банке во Франкфурте-на-Майне. Банк отклонил платежное поручение", - утверждает ведомство.

Генпрокуратура рассматривает эту банковскую операцию как попытку обойти санкции ЕС.

Если средства будут конфискованы по решению суда, то пополнят бюджет без привязки к какой-либо конкретной статье расхода, пишет Der Spiegel. Таким образом, на что они будут потрачены, еще не определено.

В настоящее время российские средства в ФРГ на сумму около €5,3 млрд остаются замороженными, но не изъятыми.