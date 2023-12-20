Оценены потери Украины из-за блокады западных границ

Киев, вероятно, недополучит порядка 1,5 миллиарда долларов в связи с блокадой западных границ. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Нацбанк страны.

«Еще большие потери удалось предотвратить благодаря Кишиневу и Бухаресту, которые никак не включились в блокаду украинской границы. Так, поляки заблокировали КПП из-за льгот ЕС для украинских дальнобойщиков. Румыния и Молдова же, напротив, помогли Киеву с транзитом грузов через свою территорию» - говорится в публикации.

Согласно подсчетам НБУ, в ноябре сокращение составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов.

Ранее польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают за восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановку действия лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.