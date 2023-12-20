Цены на золото закрепились выше отметки $2000

В среду цены на золото стабилизировались в торговом диапазоне, установившимся на прошлой неделе, на фоне сохраняющихся надежд на то, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку в начале 2024 года.

Желтый металл, похоже, установил торговый диапазон от $2000 до $2050 за унцию на фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентной ставки в следующем году. Однако из-за возросшей склонности к риску приток капитала в золото остается ограниченным, поскольку трейдеры устремились в более высокодоходные активы.

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Тем не менее, цены на золото остались выше желанного уровня $2000, а рост на этой неделе также приблизил золото к рекордному максимуму вблизи $2150 за унцию.

Спотовое золото не изменилось на уровне $2040,03 за унцию, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком в феврале вырос на 0,1% до $2053,05 за унцию к 00:25 по восточному времени (05:25 по Гринвичу). Оба инструмента продемонстрировали сильный рост во вторник, поскольку доллар упал до 4-месячного минимума, а доходность казначейских облигаций упала ниже ключевых уровней.

Предупреждения некоторых чиновников ФРС о том, что надежды на скорое снижение ставки центральным банком США завышены, мало повлияли на ожидания того, что ФРС начнет снижать ставку уже в марте 2024 года.

Трейдеры фьючерсов на федеральные фонды оценили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте на 67,5% по сравнению с 62,7% днем ранее. Это произошло даже после того, как некоторые чиновники ФРС предупредили, что ФРС по-прежнему не уверена в сроках снижения процентной ставки на фоне застойной инфляции в США.

Устойчивость американской экономики также может дать ФРС больше возможностей для более длительного сохранения высокой ставки.

Тем не менее, золото выиграет от снижения процентной ставки, так как более высокая ставка увеличивает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл.

Однако рост золота может быть сдержан возросшей склонностью к риску, особенно если экономика США будет демонстрировать все больше признаков «мягкой посадки». Ожидается, что такой сценарий также ослабит спрос на желтый металл в качестве «тихой гавани».

Среди промышленных металлов цены на медь в среду держатся вблизи более чем 4-месячного максимума на фоне растущих ожиданий сокращения поставок и увеличения спроса в 2024 году.

Фьючерс на медь с мартовской экспирацией вырос на 0,2% до $3,9143 за фунт.

Ожидается, что поставки красного металла будут ограничены в 2024 году после закрытия крупных шахт в Перу и Панаме. Ожидается, что это совпадет с ростом спроса, особенно в связи с ростом популярности электромобилей и экологически чистых источников энергии.

Ожидается, что спрос на медь в Китае также возрастет, поскольку Пекин увеличивает расходы на инфраструктуру, чтобы поддержать экономику. Однако сроки стимулирования экономики Китая остаются ключевым моментом неопределенности для медных «быков».