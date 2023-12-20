ФАС вынудит регионы изменить тарифы на электроэнергию

Некоторые регионы будут вынуждены скорректировать тарифы на электроэнергию на 2024 год — такое поручение может дать Федеральная антимонопольная служба, передает «Коммерсант».

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Уточняется, что ФАС уже направила замечания регионам по поводу резкого повышения энерготарифов для бизнеса и отсутствия лимитов льготного потребления для населения.

По словам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, отказ от дифференциации приобретет массовый характер, если ведомство не отменит решения подобного рода.

В материале также говорится, что ФАС больше всего возмутило увеличение одноставочных тарифов на передачу электроэнергии в Иркутской области. Подчеркивается, что там они возросли во втором полугодии 2024 года сразу на 18,6 процента.