Реконструкция взлетной полосы аэропорта Новосибирска оценивается в 30 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Толмачево в Новосибирске предварительно оценивается в 30 млрд рублей. Рассматривается вариант реконструкции по модели концессионного соглашения, сообщил губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

"Реконструкция первой ВПП, старой, объект дорогостоящий, даже предварительная оценка стоимости - под 30 млрд рублей всего проекта, имеется в виду со строительством новой полосы, реконструкции старой полосы под продольную рулежную дорожку, обстановка вся", - сказал губернатор. Он отметил, что поскольку объект дорогостоящий, вариант концессии рассматривается, решение будет принимать Росавиация. "По предложению руководства правительства РФ, наши авиаторы просчитывают и этот вариант - привлечения частных денег и их возврат потом через умеренную надбавку на тарифы на обслуживание судов. Текущий статус пока - проработка", - сказал губернатор, отметив, что авиаторы совместно со специалистами Высшей школы экономики просчитывают финансовую модель этого проекта.

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Травников добавил, что реконструкция второй ВПП, которая ведется за счет средств федерального бюджета, продолжается.

Ранее руководитель сибирского кластера холдинга "Новапорт", гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич сообщил ТАСС, что реконструкция первой ВПП аэропорта Толмачево оценивается в 19 млрд рублей. "Новапорт" предложил провести реконструкцию в рамках концессионного соглашения.

Согласно российскому законодательству, аэродромная инфраструктура аэропортов, включая взлетно-посадочные полосы является государственной собственностью. Финансирование строительства и реконструкции осуществляются за счет федерального бюджета. Принцип концессионного соглашения подразумевает, что инвестор за свой счет возводит или реконструирует инфраструктурный объект, а государство в течение нескольких лет возвращает ему средства.

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта составит 9 млн, из которых около 3 млн - трансферные пассажиры.