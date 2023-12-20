В Новосибирской области ожидают рост ВРП на уровне 102,3% по итогам 2023 года

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта в Новосибирской области прогнозируется на уровне 102,3% по итогам 2023 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"По итогам 2023 года мы ожидаем рост валового регионального продукта на 102,3%, индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,4%. Причем важно: производство на обрабатывающих производствах идет опережающими темпами. Это не только результат загрузки наших оборонно-промышленных предприятий, но и развитие задач оборонного сектора, в основном связанного с выполнением задач по импортозамещению", - сказал Травников.

Он подчеркнул, что все параметры регионального бюджета будут выполнены в 2023 году. Губернатор добавил, что в Новосибирской области в последние полтора года развивается новое для региона направление - производство оборудования для добывающей промышленности. Одновременно с этим производство компьютерной техники в области выросло на 67,7%. В доходную базу областного бюджета за девять месяцев 2023 года поступило 198 млрд рублей. Это выше прошлогодних показателей на 16 млрд. Бюджет исполняется с профицитом, отметил губернатор.