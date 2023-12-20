Золотые яйца: цены магазинов догнали фермерский продукт
Яичный вопрос в канун Нового года крайне беспокоит жителей области. Ведь хозяйки на кухне без яиц как без …
Источник: –MK.RU
Яичный вопрос в канун Нового года крайне беспокоит жителей области. Ведь хозяйки на кухне без яиц как без рук. Что крошить в оливье и прочие салаты, на что намазывать красную икру, в конце концов, чем лечить утреннее похмелье? Неудивительно, что в предвкушении праздников все активно мониторят цены. Если люд узнал про привоз, где 70 рублей за десяток, туда спешат навострить лыжи вся деревня, поселок или городок. «МК» тоже решил выяснить, что там с ценами на самый востребованный товар этого месяца.
Мосстат еще хоть как-то пытается нас утешить. Оказывается, цены на яйца в Москве и Подмосковье за год выросли меньше, чем в целом по стране. Счастье-то какое! — Цена на куриные яйца в Московской области в ноябре 2023 года выросла за год на 28,5%. Это ниже, чем в среднем по России (40,3%), — уточнили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат). В ведомстве отметили, что в ноябре в регионе было произведено более 7,1 млн штук яиц, что на 28,4% больше, чем в ноябре 2022 года. Рост производства налицо, а цена растет. В чем парадокс? Некоторые эксперты уверены, что предприниматели просто пользуются ситуацией и хотят еще больше заработать, поэтому создают ажиотаж. Люди паникуют и реагируют, быстрее скупая товар. Однако это не совсем так. Рост цен частично обоснован несколькими причинами. В первую очередь выросла себестоимость выпуска яиц. По сравнению с 2022 годом повысилась стоимость комбикорма, медицинских препаратов для профилактики птичьего гриппа, подорожали упаковочные материалы, тарифы на электроэнергию выросли. — В ноябре продолжили расти издержки птицефабрик. Среди причин — увеличение расходов на зарплату сотрудникам в условиях нехватки персонала, а также удорожание логистики. Кроме того, неблагоприятная ситуация по гриппу птиц в отдельных регионах-поставщиках ограничивала возможности расширения предложения продукции птицефабрик. В итоге в годовом выражении быстрее стали дорожать куриные яйца, — пояснили на одной из птицефабрик. Напомним, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка Минсельхоз принял решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца. Теперь продукцию будут поставлять в нашу страну из Азербайджана и Турции. По прогнозам ведомства, стабилизация цен на яйца ожидается уже в январе. На прилавках подмосковных магазинов, правда, импортной продукции практически не наблюдается. Все только свое, отечественное. В основном из Ленинградской, Ярославской и Челябинской областей. Московская область представлена преимущественно Наро-Фоминском и Егорьевском. Цены на прилавках очень разные и почти обычные: от 90 до 160 рублей. А вот к фермерской продукции не подступишься: самый дешевый десяток за 150 рублей. Но это еще поискать, чаще всего сельхозпредприниматели просят 200. Какой-то условный компромисс нашли супермаркеты, где «на ажиотаже» продавать куриные яйца начали поштучно. В Дмитрове один экземпляр от несушки стоит 9 рублей, в Люберцах — 11, а в Ступине — все 12. Смешную альтернативу предложила агрофирма из Шихова. Там продают страусиные яйца, цена на которые довольно стабильна: тысяча рублей за штуку. — Каждое весит полтора килограмма. Одним яйцом можно накормить сразу 10 человек, — уверяют на ферме. На самом деле выгоды в этой альтернативе, разумеется, ноль. Но зато есть шанс отведать экзотики. Тем временем прокуратура Московской области приступила к проверке деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По выявленным нарушениям «будут приняты исчерпывающие меры реагирования», чтобы защитить граждан от необоснованного роста цен.
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