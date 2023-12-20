Золотые яйца: цены магазинов догнали фермерский продукт

Мосстат еще хоть как-то пытается нас утешить. Оказывается, цены на яйца в Москве и Подмосковье за год выросли меньше, чем в целом по стране. Счастье-то какое! — Цена на куриные яйца в Московской области в ноябре 2023 года выросла за год на 28,5%. Это ниже, чем в среднем по России (40,3%), — уточнили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат). В ведомстве отметили, что в ноябре в регионе было произведено более 7,1 млн штук яиц, что на 28,4% больше, чем в ноябре 2022 года. Рост производства налицо, а цена растет. В чем парадокс? Некоторые эксперты уверены, что предприниматели просто пользуются ситуацией и хотят еще больше заработать, поэтому создают ажиотаж. Люди паникуют и реагируют, быстрее скупая товар. Однако это не совсем так. Рост цен частично обоснован несколькими причинами. В первую очередь выросла себестоимость выпуска яиц. По сравнению с 2022 годом повысилась стоимость комбикорма, медицинских препаратов для профилактики птичьего гриппа, подорожали упаковочные материалы, тарифы на электроэнергию выросли. — В ноябре продолжили расти издержки птицефабрик. Среди причин — увеличение расходов на зарплату сотрудникам в условиях нехватки персонала, а также удорожание логистики. Кроме того, неблагоприятная ситуация по гриппу птиц в отдельных регионах-поставщиках ограничивала возможности расширения предложения продукции птицефабрик. В итоге в годовом выражении быстрее стали дорожать куриные яйца, — пояснили на одной из птицефабрик. Напомним, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка Минсельхоз принял решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца. Теперь продукцию будут поставлять в нашу страну из Азербайджана и Турции. По прогнозам ведомства, стабилизация цен на яйца ожидается уже в январе. На прилавках подмосковных магазинов, правда, импортной продукции практически не наблюдается. Все только свое, отечественное. В основном из Ленинградской, Ярославской и Челябинской областей. Московская область представлена преимущественно Наро-Фоминском и Егорьевском. Цены на прилавках очень разные и почти обычные: от 90 до 160 рублей. А вот к фермерской продукции не подступишься: самый дешевый десяток за 150 рублей. Но это еще поискать, чаще всего сельхозпредприниматели просят 200. Какой-то условный компромисс нашли супермаркеты, где «на ажиотаже» продавать куриные яйца начали поштучно. В Дмитрове один экземпляр от несушки стоит 9 рублей, в Люберцах — 11, а в Ступине — все 12. Смешную альтернативу предложила агрофирма из Шихова. Там продают страусиные яйца, цена на которые довольно стабильна: тысяча рублей за штуку. — Каждое весит полтора килограмма. Одним яйцом можно накормить сразу 10 человек, — уверяют на ферме. На самом деле выгоды в этой альтернативе, разумеется, ноль. Но зато есть шанс отведать экзотики. Тем временем прокуратура Московской области приступила к проверке деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По выявленным нарушениям «будут приняты исчерпывающие меры реагирования», чтобы защитить граждан от необоснованного роста цен.