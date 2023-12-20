WP: экономика России продемонстрировала чрезвычайную устойчивость

Российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным. Такая оценка приводится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post.

Как отмечается в материале, хотя в ходе прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина были заданы вопросы о высокой инфляции и росте цен на яйца в России, ее "экономика оказалась чрезвычайно устойчивой".

"Рубль остается крепким благодаря вмешательству ЦБ, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов", - говорится в публикации.

Согласно оценке издания, "западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе на фоне неудавшегося контрнаступления". В статье отмечается, что президент России "завершает 2023 год на триумфальной ноте", поскольку в ходе прямой линии и большой пресс-конференции он выразил уверенность в том, что РФ одержит победу в специальной военной операции.