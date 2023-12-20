В 2023 году в России открыли десятки углеводородных месторождений

В 2023 году в России открыли 30 углеводородных месторождений, крупнейшие из которых расположены на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогнозируется увеличение запасов нефти на 470 млн тонн. Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря. Среднее — имени В.П. Орлова — с 7,5 млн тонн нефти найдено «Газпром нефтью» в Оренбургской области. Кроме того, открыты и более мелкие месторождения.

По расчетам экспертов, за год углеводородные резервы страны пополнятся на 470 млн тонн нефти и 630 млрд кубометров газа. На этом фоне на геологоразведку было потрачено меньше, чем ожидалось: около 63 млрд рублей вместо планируемых 78,5 млрд.