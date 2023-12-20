РИА Новости: за год в России открыто 30 новых нефтегазовых месторождений

В 2023 году в России открыли 30 углеводородных месторождений, крупнейшие из которых расположены на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости. Прогнозируется увеличение запасов нефти на 470 млн тонн. Крупное месторождение - имени Р. У. Маганова - с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты "Лукойла" на шельфе Каспийского моря. Среднее - имени В. П. Орлова - с 7,5 млн тонн нефти найдено "Газпром нефтью" в Оренбургской области.