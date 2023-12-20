Минфин Японии: Токио нарастил экспорт российского СПГ на 46,9%

Япония в ноябре 2023 года практически в два раза нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он вырос на 46,9% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Из данных следует, что рост импорта СПГ за год составил 46,9%. Также Япония увеличила ввоз в страну из России рыбы и морепродуктов на 18,3%. Импорт зерновых продуктов вырос на 34,3%.

Тем не менее отмечается и снижение импорта на некоторые товары. Импорт овощей снизился на 62,4%, руды цветных металлов — на 86,2%, цветных металлов — на 69,3%. Общий объем импорта из РФ за ноябрь составил 668,1 миллиона долларов, это на 26,7% меньше, чем в прошлом году за этот же месяц.

Также более чем в два раза снизился экспорт товаров из Японии в Россию. Он упал на 60,9% за год, по данным за ноябрь.