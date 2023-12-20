Пакистан оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах

Пакистан в ноябре оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства Пакистана.

Как отмечается в материале, Пакистан в ноябре импортировал из России 377,2 тыс. т пшеницы примерно на 10,6 млрд руб.