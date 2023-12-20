Россия резко снизила вложения в госдолг США

По итогам октября 2023 года Россия снизила объем вложений в госдолг США более чем в два раза в сравнении с сентябрем — до 31 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов (Минфина) Соединенных Штатов.

При этом в сентябре показатель находился на уровне 73 миллионов долларов. Таким образом, за месяц суммарный объем вложений России в ценные бумаги США снизился на 42 миллиона и вернулся на уровень августа.

На долгосрочные гособлигации в октябре пришлось 28 миллионов долларов, на краткосрочные — лишь 3 миллиона, следует из данных ведомства. При этом в годовом выражении объем российских инвестиций в госдолг Соединенных Штатов снизился более чем на 2 миллиарда (с 2,034 миллиарда).