СМИ сообщили о серьезной угрозе торговому судоходству в Красном море

Мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море на несколько недель из-за участившихся ударов по кораблям йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что несмотря на усилия США по защите коммерческих судов от атак, перевозчики переживают, что планы Вашингтона и его союзников не удастся претворить в жизнь. В результате корабли вынуждены идти по более длинному маршруту, огибая Африку южнее. Это обходится компаниям в дополнительный $1 млн на каждую перевозку и занимает лишние 7-10 дней, указывает издание.

"Речь может идти о днях или неделях, мы надеемся. Но, конечно, возможны сценарии, при которых это займет больше времени", - сказал изданию Рольф Хаббен Янсен, глава немецкого контейнерного оператора Hapag-Lloyd, приостановившего все перевозки через Красное море.