Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики
Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя вступление в силу 12-го пакета санкций против России, он указал, что "тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию".
"Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором, - написал на английском языке Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - ЕС, спасибо за рост!"