Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет благодаря Евросоюза. Об этом он написал в англоязычном аккаунте X (бывший Twitter). Говоря о вступлении в силу 12-го пакета санкций в отношении РФ, он отметил, что европейская экономика "скатывается в рецессию". При этом, по его словам, внутренний валовый продукт (ВВП) России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. "ЕС, спасибо за рост!" - заявил он. Накануне стало известно, что в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза были включены 61 человек и 86 юридических лиц. Под санкции попали в том числе российская особая экономическая зона "Алабуга", ПАО "Туполев", Росфинмониторинг и глава этого ведомства Юрий Чиханчин, телеканалы "Спас" и "Царьград", 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.