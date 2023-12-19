Полное закрытие Красного моря может привести к росту цен на газ в ЕС

Закрытие Красного моря для судоходства нанесет удар по ценам на нефть и в меньшей степени на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение аналитиков компании «БКС Мир инвестиций».

Аналитики ждут роста цен на газ в Европе
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Аналитики компании «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе на фоне ситуации в Красном море, где танкеры отклоняются от маршрутов из-за угроз атак йеменских хуситов.

По их словам, проблема Красного моря важнее для нефти, чем для СПГ. Однако Катар является крупным поставщиком газа в Европу, и его альтернативный маршрут длиннее.

«Невозможно сказать конкретное влияние на цены, но они, вероятно, вырастут», — считают аналитики.

В понедельник фьючерсы по индексу TTF подскочили почти на 13%.

Во вторник европейские цены на газ перешли к снижению на 8%, до $369 за тыс. кубометров. При этом в ноябре средняя цена составляла $510 за тыс. кубометров.

Накануне стало известно, заполненность газохранилищ в Европе упала ниже отметки в 89% на фоне увеличения забора.

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