Россельхознадзор сообщил о ввозе в РФ первой партии яиц из Азербайджана

В Россию была ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Россельхознадзор сообщил о ввозе в РФ первой партии яиц из Азербайджана
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В ведомстве отметили, что первую партию яиц ввезли в РФ через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр». Она составила 36 тонн или 612 тысяч штук. В дальнейшем их реализуют на территории России.

Напомним, что решение об открытии рынка РФ для поставок пищевого яйца из Азербайджана приняли в ноябре 2023 года. Ему предшествовали переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности республики Гошгара Тахмазли.

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