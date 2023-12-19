Россия и Китай будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах

«Конечно, такой колоссальный рост всегда не может продолжаться, тем не менее сейчас очень быстрыми темпами, на год раньше, была достигнута поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планка 200 миллиардов долларов, которую мы считать теперь по договоренности глав правительств будем только в рублях и в китайских юанях. Это примерно 1,5 триллиона китайских юаней», — сказал Чернышенко.