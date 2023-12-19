Россия и Китай будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах

Москва и Пекин договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, передает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Вице-премьер также указал, что товарооборот России и Китая в этом году продолжает показывать прирост, несмотря на высокую базу прошлого года.
«Конечно, такой колоссальный рост всегда не может продолжаться, тем не менее сейчас очень быстрыми темпами, на год раньше, была достигнута поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планка 200 миллиардов долларов, которую мы считать теперь по договоренности глав правительств будем только в рублях и в китайских юанях. Это примерно 1,5 триллиона китайских юаней», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия уверенно находится на четвертом месте среди всех партнеров Китая по товарообороту.