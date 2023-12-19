В Рыбном союзе спрогнозировали снижение цен на красную икру в РФ
Красная икра в России подешевеет к Масленице. Такое мнение высказал глава Рыбного союза Александр Панин, передает «РИА Новости».
По его словам, к Масленице икра в РФ станет более доступной, а также приемлемой по качеству. Панин отметил, что по итогам 2023 года объем производства икры лососевых видов рыб на фоне роста вылова увеличится в 2,5 раза до 25 тысяч тонн, в настоящее время оно уже достигло 23 тысяч тонн.
При этом в связи с высокими уловами и недостатком производственных мощностей выработанная икра может оказаться неоднородной по качеству.
«Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объемы, что в свою очередь будет оказывать давление на цену к Масленице», — подчеркнул Панин.
Также он добавил, что на новогоднем столе в РФ будет самая лучшая икра, поскольку продавцы к празднику стремятся в первую очередь реализовать именно качественную продукцию.