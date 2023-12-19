В Рыбном союзе спрогнозировали снижение цен на красную икру в РФ

По его словам, к Масленице икра в РФ станет более доступной, а также приемлемой по качеству. Панин отметил, что по итогам 2023 года объем производства икры лососевых видов рыб на фоне роста вылова увеличится в 2,5 раза до 25 тысяч тонн, в настоящее время оно уже достигло 23 тысяч тонн.