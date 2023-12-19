Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась до 7,15%

В ноябре 2023 года инфляция в регионе ускорилась с 6,58% до 7,15%. Рост показателей связан с увеличением издержек производителей продуктов питания и подорожанием проезда в поездах.

По данным регионального отделения Южного ГУ Банка России, годовой прирост цен на продукты увеличился до 7,50% после 6,29% в октябре. Стади дороже импортные вакцины, кормовые добавки и упаковка. Так же подорожало обслуживание оборудования и поднялись тариф на электроэнергию. Из-за дефицита кадров увеличиваются затраты на оплату труда. Как итог, за год подорожало мясо, яйца, молоко и сливочное масло.

Также на мировом рынке подорожала пшеница. Как следствие, замедлилось снижение цен на макаронные изделия.

На непродовольственные товары годовой темп прироста цен уменьшился в ноябре на 0,15 п.п., до 4,87%. Из-за ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива выросло предложение моторного топлива.

Зато, благодаря налаживанию логистики и перехода производителей на более доступные компоненты, снизились цены на дезодоранты и женскую обувь. Замедлился рост цент на женскую одежду, мужскую обувь и гели для душа.

Что касается услуг, годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился до 10,35% после 9,73% в октябре. Из-за удорожания инструментов и уходовых средств ускорился рост цен на услуги парикмахеров.