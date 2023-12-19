ЦБ рассказал, как получить выгоду от цифрового рубля

После того, как цифровой рубль станет доступен каждому россиянину, будет востребована опция переводов новой валюты самому себе. Об этом рассказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин.

«Если подходить к цифровому рублю совсем утилитарно, то первая из очевидных выгод это переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам. Он пояснил, что перевод самому себе цифровых рублей может быть актуален, когда у человека закончился срок вклада, а он хочет разместить деньги в другом банке с лучшими условиями. Вместо того, чтобы платить за межбанковский перевод, лучше перекинуть деньги из одного банка в другой через платформу цифрового рубля ЦБ», - рассказал Арзамаскин в беседе с «Газетой.Ru».

Арзамаскин пояснил, что на стадии тестирования пока на перевод из безналичных в цифровые рубли действуют ограничения в 300 тыс. рублей в месяц, но при полноценном запуске проекта эта планка может быть отменена.

Эксперт напомнил, что цифровой рубль также позволяет сделать платеж или перевод там, где нет интернета, также появляется возможность пользователей создавать и контролировать свои подписки на платежи в сервисах, которые нужно делать ежемесячно. Подписки в этом случае привязаны к одному счету в новой валюте.

Как отметил представитель Центробанка можно будет не только создать определенную подписку на нужды ребенка, но и контролировать целевой расход этих денег, то есть деньги, например, отправленные для оплаты дополнительных занятий по математике, нельзя будет потратить на развлечения в интернете.