Россию предупредили о «нефтяном ударе» из-за обстрелов Красного моря

Увеличение числа обстрелов иностранных нефтетанкеров в Красном море со стороны йеменских хуситов может привести к трудностям сырьевой торговли России, сообщает Bloomberg. По его информации, до недавнего времени российские экспортеры активно пользовались этим маршрутом для доставки грузов зарубежным покупателям.

Россию предупредили о «нефтяном ударе» из-за обстрелов в Красном море
© News.ru

Как передает издание, поставки российской нефти через Красное море были увеличены, в частности, из-за планов диверсифицировать маршруты доставки сырья азиатским потребителям с Запада на Восток. Эксперты предполагают, что напряженная обстановка в ближневосточном регионе и рост числа ракетных атак спровоцируют существенное сокращение экспорта черного золота по этому направлению.

Отмечается, что общие объемы перевозок нефти через Красное море за последнее время выросли на 140% и составили 3,8 млн баррелей в сутки. Риск полного перекрытия этого торгового маршрута, по мнению экспертов, приведет к поиску альтернативных путей доставки сырья и значительному увеличению времени перевозок.

В России предложили атакованным в Красном море кораблям альтернативу

Ранее британская нефтегазовая компания BP приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью судоходства.

Экономика
3