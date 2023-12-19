Россию предупредили о «нефтяном ударе» из-за обстрелов в Красном море

Увеличение числа обстрелов иностранных нефтетанкеров в Красном море со стороны йеменских хуситов может привести к трудностям сырьевой торговли России, сообщает Bloomberg. По его информации, до недавнего времени российские экспортеры активно пользовались этим маршрутом для доставки грузов зарубежным покупателям.

Как передает издание, поставки российской нефти через Красное море были увеличены, в частности, из-за планов диверсифицировать маршруты доставки сырья азиатским потребителям с Запада на Восток. Эксперты предполагают, что напряженная обстановка в ближневосточном регионе и рост числа ракетных атак спровоцируют существенное сокращение экспорта черного золота по этому направлению.

Отмечается, что общие объемы перевозок нефти через Красное море за последнее время выросли на 140% и составили 3,8 млн баррелей в сутки. Риск полного перекрытия этого торгового маршрута, по мнению экспертов, приведет к поиску альтернативных путей доставки сырья и значительному увеличению времени перевозок.