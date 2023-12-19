Россию предупредили о «нефтяном ударе» из-за обстрелов в Красном море

Группировки йеменских хуситов все чаще наносят удары по иностранным нефтетанкерам, рассказали обозреватели Джулиан Ли и Джек Уиттелс в статье для Bloomberg. Они добавили, что сложившаяся в макрорегионе ситуация может навредить российской сырьевой торговле.

По данным экспертов, общие объемы перевозок нефти через Красное море за последнее время выросли на 140% и составили 3,8 млн баррелей в сутки.

Рост произошел, в частности, за счет того, что в 2023 году Россия значительно увеличила поставки нефти через Красное море, с тем, чтобы диверсифицировать маршруты доставки сырья, заметили обозреватели.

Перекрытие этого торгового маршрута, по мнению аналитиков агентства, приведет к поиску альтернативных путей доставки сырья и значительному увеличению времени перевозок, ударит по российской торговле энергоресурсами.